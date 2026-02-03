Κοπή πίτας για την ΑΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, μαζί με όλα τα τμήματα και όλα τα αθλήματα του συλλόγου, θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στον χώρο εκδηλώσεων «Asteras Events» (5ο χλμ Λάρισας – Αμπελώνα).

“Καλούμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες των αγωνιστικών τμημάτων και των ακαδημιών μας, τους γονείς τους, καθώς και όλους τους φίλους της ΑΕΛ, να δώσουν το «παρών» σε μια ακόμα όμορφη «βυσσινί» γιορτή”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.