Κορεντίν Μουτέ: Ο διάσημος τενίστας προκάλεσε «χάος» σε live μετάδοση με… ένα κρεσέντο ύβρεων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κορεντίν Μουτέ κατάφερε να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για όλους τους λάθος λόγους, μετατρέποντας την καθιερωμένη συνέντευξη μέσα στο κορτ σε ένα πρωτοφανές τηλεοπτικό αλαλούμ, με το βίντεο από το στιγμιότυπο να έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ευέξαπτος Γάλλος τενίστας, αμέσως μετά τη νίκη του στο τουρνουά Queen’s του Λονδίνου, επιδόθηκε σε ένα μπαράζ από «γαλλικά» σε ζωντανή μετάδοση στο BBC, αγνοώντας πλήρως τις εκκλήσεις της παρουσιάστριας να συγκρατηθεί και επιβεβαιώνοντας τη φήμη του «κακού παιδιού» των γηπέδων.

Τηλεοπτικό χάος

Ο 27χρονος Μουτέ είχε μόλις επικρατήσει του συμπατριώτη του, Τζιοβάνι Μπέτσι Περίκαρντ, αναφέρει η Daily Mail.

Η δημοσιογράφος Τζένι Ντράμοντ, που του πήρε συνέντευξη μέσα στο κορτ για λογαριασμό του HSBC Championships, τον ρώτησε για τα πανίσχυρα σερβίς του αντιπάλου του.

Ο Μουτέ απάντησε: «Αυτό είναι τόσο εκνευριστικό. Είχα ματς ποιντ, στο δεύτερο σερβίς και μετά με χτυπάει με 142 μίλια την ώρα και ήμουν σε φάση, γαμώτο (f@ck)».

Η Ντράμοντ παρενέβη αμέσως, λέγοντας: «Όχι βρισιές σε “f”, παρακαλώ».

Ο Μουτέ, ωστόσο, απάντησε προκλητικά: «Γαμώτο, γαμώτο, γαμώτο (f@ck, f@ck,f@ck)».

Moutet 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/WKnI9Neuzh — Sonny (@SNYbetting) June 16, 2026



Η Ντράμοντ προσπάθησε να σώσει την κατάσταση. «Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, Κορεντίν, θα σου κάνω ακόμα μία ερώτηση. Συγγνώμη από όλους για τη γλώσσα. Θα σου κάνω ακόμα μία ερώτηση. Σε παρακαλώ κράτα την καθαρή, εντάξει; Την περασμένη εβδομάδα στο γρασίδι, δυστυχώς, τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελες. Πώς είναι να παίρνεις την πρώτη σου νίκη;»

«Γαμώτο, γαμώτο, γαμώτο (f@ck, f@ck,f@ck)» απάντησε ξανά ο Μουτέ, αφήνοντας άναυδο το τηλεοπτικό κοινό.

Η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να διακόψει εσπευσμένα τη συνέντευξη, σχολιάζοντας: «Εντάξει, Κορεντίν, πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό για τον επόμενο γύρο. Συγγνώμη από όλους. Κορεντίν Μουτέ».

Οι αντιδράσεις

Η κεντρική παρουσιάστρια του BBC για το τουρνουά, Κλερ Μπάλντινγκ, ζήτησε αμέσως δημόσια συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

Η Άναμπελ Κροφτ, που βρισκόταν στο πάνελ ως σχολιάστρια δίπλα στην Μπάλντινγκ, καταδίκασε την «απαράδεκτη» συμπεριφορά του Γάλλου.

Αργότερα, όταν το HSBC Championships δημοσίευσε το βίντεο της συνέντευξης στο Instagram, ο Μουτέ επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, γράφοντας στα σχόλια: «Απλώς αστειευόμουν, ελπίζω να μην προσβληθήκατε παιδιά. Ευχαριστώ για την αγάπη».

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Ένα πλούσιο ιστορικό παραπτωμάτων

Αυτή η συμπεριφορά κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για τον Μουτέ, σημειώνει η Daily Mail, ο οποίος έχει μακρύ παρελθόν επεισοδίων στα κορτ.

Στο ίδιο ακριβώς τουρνουά πέρυσι, είχε μια έντονη λογομαχία με τον διαιτητή, τον οποίο φάνηκε να αποκαλεί «γαμημένο αρχ@@ι», ενώ το 2022 είχε πει «άντε γαμ@σ@υ» σε άλλον διαιτητή.

Επιπλέον, έχει φτάσει δύο φορές πολύ κοντά στο να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους του.

Το 2022, ο ίδιος και ο Άντριαν Αντρέεφ άρχισαν να σπρώχνονται στο κορτ, ένα περιστατικό που οδήγησε τη Γαλλική Ομοσπονδία Τένις στο να του κόψει τη χρηματοδότηση.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, είχε έναν έντονο καυγά με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ρωτώντας τον προκλητικά: «Θέλεις να παλέψουμε;»