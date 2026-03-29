Κυπελλούχος Ελλάδας 2026 ο Αθηναϊκός – Νίκησε 94-56 τον Πρωτέα Βούλας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για 4η φορά στην Ιστορία του! Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου πέτυχαν επιβλητική νίκη με 94-56 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης. Η ομάδα του Βύρωνα είχε κατακτήσει τρία διαδοχικά τρόπαια στον θεσμό το 2010, το 2011 και το 2012. Ο Πρωτέας Βούλας έμεινε με το ένα τρόπαιο, αυτό που είχε κατακτήσει το 2013 στον Βόλο.

Απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Αθηναϊκός στην καταληκτική αναμέτρηση του θεσμού για τη σεζόν 2025-26, απέναντι στην ομάδα που απέκλεισε στην παράταση τον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό την περασμένη Παρασκευή (27/3), τον Πρωτέα Βούλας.

Η Αλέξις Πρινς με 20 πόντους αναδείχτηκε MVP του τελικού, ενώ 20 πόντους πέτυχε και η Τσινέκε. Η Ανίγκουε σημείωσε 16 πόντους και η Παρκς πέτυχε 13 πόντους. Από τον Πρωτέα Βούλας, πρώτη σκόρερ αναδείχτηκε η Ράιαν με 28 πόντους.

Στο ημίχρονο ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας, Χριστόδουλος Τοψίδης, βράβευσε τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Τα δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 56-94

Η ομάδα του Βύρωνα μπήκε στο παιχνίδι με ένα 9-0 με το σκορ να φτάνει στο 2-14 τέσσερα λεπτά πριν την ολολκήρωση της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε με το 8-21. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες αυξήθηκε με την Ανίγκουε να γράφει το 10-28 (12:25’’). Ο Πρωτέας έκανε ένα 7-0 για να πλησιάσει (17-28, 14:40’’), αλλά συνέχισε άστοχος από την μακρινή απόσταση με 0/18 από τα 6.75. Ο Αθηναϊκός έφτασε σε double score (25-50, 21:30’’) με τρίποντο της Πρινς, η Παρκς έστειλε την διαφορά στο +32 (25-57), κυριάρχησε ως το τέλος της αναμέτρησης και έφτασε στον τίτλο με το τελικό σκορ 94-56.

Διαιτητές: Τσάνταλη, Ταρενίδης, Αναστασιάδης

ΠΡΩΤΕΑΣ (Μάριος Δεσποτάκης): Στολίγκα 3, Ντέμο, Ανδρικοπούλου, Σακελλαρίου, Μπόικο 3 (1), Αράπογλου 2, Τζένσεν 7, Τουμπανιάρη 2, Μάλι 11 (1), Ράιαν 28

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Στέλλα Καλτσίδου): Ράτζα 2, Τσινέκε 20 (2), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 3 (1), Γουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Λούκα 7 (1), Τάντιτς 4, Αλεξανδρή, Πρινς 20 (4), Παρκς 13 (3), Ανίγκουε 16