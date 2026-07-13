Κότσαρης στον ΠΑΟ μέχρι το 2028 – Συμφωνία με τον 30χρονο γκολκίπερ

Σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του κατά ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε ο Παναθηναϊκός.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος από την Καλαμάτα ως μία έξτρα επιλογή για την τριάδα των γκολκίπερ, αλλά κι επειδή προσέφερε μία σημαντική λύση ως γηγενής (club grown player) στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι αλήθεια πως σε όσα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ανταποκρίθηκε εξαιρετικά.

Με βελτιωμένες αποδοχές

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να του προσφέρουν επέκταση του συμβολαίου που έχει για έναν επιπλέον χρόνο, με βελτιωμένες αποδοχές. Ο Κότσαρης θα υπογράψει τη νέα του σύμβαση τη Δευτέρα (13/7).