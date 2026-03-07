Κύπελλο Αγγλίας: Άνετη πρόκριση για τη Λίβερπουλ επί της Γουλβς με 3-1 μέσα στο «Μολινό»

Αν και τα βρήκε λίγο… σκούρα για ένα ημίχρονο απέναντι στην πεισματάρα Γουλβς, η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει με σχετική άνεση εντέλει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, επικρατώντας με 3-1 στο «Molineux Stadium» στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του 5ου γύρου της διοργάνωσης.

Τα γκολ των Ρόμπερτσον (51′) και Σαλάχ (53′), «καθάρισαν» ουσιαστικά την πρόκριση για τους “reds”, οι οποίοι σημείωσαν και τρίτο τέρμα με τον Τζόουνς στο 74′. Στο 90+1′ ο Χουάνγκ Χι-Τσαν σημείωσε το γκολ της τιμής για τη Γούλβς, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα 5ου γύρου (φάση «16») στο FA Cup έχουν ως εξής: