Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το «δεξί» η Ακτή Ελεφαντοστού – Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο παίκτης που χάρισε στην Ακτή Ελεφαντοστού τη νίκη της στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής κόντρα στην Μοζαμβίκη με 1-0.

Το πρώτο μέρος πέρασε με την Ακτή Ελεφαντοστού να έχει την κυριαρχία αλλά να μην μπορεί να αποτυπώσει την καλή της εικόνα και στον πίνακα του σκορ, αφού ο Σιλουάν αρνήθηκε το γκολ στις προσπάθειες των Ντομαντέ και Κεσί στο 26′ και στο 45′ αντίστοιχα. Στην επανάληψη ωστόσο το σκηνικό άλλαξε, με τους Ιβοριανούς να παίρνουν το προβάδισμα στην πρώτη τους ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ της Μοζαμβίκης. Πιο συγκεκριμένα στο 49ο λεπτό ο Κεσί πήρε την κεφαλιά στρώνοντας την μπάλα στον Ντιαλό που με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα της Μοζαμβίκης και έκανε το 1-0.

Οι “Ελέφαντες” μάλιστα άγγιξαν το 2-0 στο 62′ με τον Κεσί να νικάει όλους τους αντιπάλους του στον αέρα αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης η Μοζαμβίκη ανέβασε τις γραμμές τις προκειμένου να βρει το τέρμα που θα έφερνε το ματς σε ισορροπία χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Ακτή να χάνει τεράστια ευκαιρία για το 2-0, με τον Γκίμα να σώνει πάνω στην γραμμή του σουτ του Ντιομαντέ. Στις καθυστερήσεις δεν άλλαξε κάτι με τους Ιβοριανούς να πανηγυρίζουν τη νίκη με 1-0.

Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Η Αλγερία, με δύο γκολ του αρχηγού της Ριγιάντ Μαχρέζ, εξασφάλισε τη νίκη με 3-0, εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ, στον εναρκτήριο αγώνα της, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Το Σουδάν αγωνιζόταν από το 39ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, αφού ο Σαλαχεντίν Αντίλ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο τουρνουά που ξεκίνησε την Κυριακή.

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.

Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό).

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή για την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο. Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε την Ισημερινή Γουινέα με 2-1 στις καθυστερήσεις νωρίτερα σήμερα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 2-1

Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 2-1

Αλγερία – Σουδάν 3-0

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025