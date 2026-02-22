Κύπελλο Ελλάδας: Αποθεώθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο – Χαμός σε νυχτερινό κέντρο με Κέντρικ Ναν και… Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος και οι παίκτες του μετέφεραν τη χαρά τους σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά την απονομή του τροπαίου. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε κλίμα ενθουσιασμού, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να συμμετέχει ενεργά στη γιορτή.

Το γλέντι κορυφώθηκε όταν από τα ηχεία ακούστηκε ο ύμνος του Παναθηναϊκού και οι παίκτες μαζί με τους οπαδούς δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Ματίας Λεσόρ έδωσαν τον τόνο, ενώ οι συμπαίκτες τους ακολούθησαν σε ένα ξέφρενο πανηγύρι για την κατάκτηση του τροπαίου.



https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/4.mp4

Το «πράσινο» πάρτι και η αποθέωση

Φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου επέστρεψε η αποστολή και αποθέωσαν τους «πράσινους». Οι οπαδοί επευφήμησαν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, επιβεβαιώνοντας το κλίμα ενότητας που επικρατεί στην ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.

https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/1-1.mp4

https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/2-1.mp4

Στο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Αμερικανός γκαρντ γνώρισε μοναδική αποθέωση, ενώ όταν ακούστηκε το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Πουθενά», οι παίκτες και ο κόσμος τραγούδησαν στον ίδιο το «δεν θα πας πουθε-Ναν».

https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/3.mp4

Λεσόρ και «τριφύλλι» στο προσκήνιο

Ο Ματίας Λεσόρ γνώρισε θερμή υποδοχή κατά την είσοδό του στο νυχτερινό κέντρο, με τους οπαδούς να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Οι υπόλοιποι παίκτες άκουσαν επίσης επευφημίες, σε μια βραδιά που αποτύπωσε τη δυναμική επιστροφή του «τριφυλλιού» στους τίτλους.

