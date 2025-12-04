Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είδε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να του γλιστρά μέσα από τα χέρια, σε ένα παιχνίδι με τρομερό φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» κρατούσαν ένα αποτέλεσμα που θα τους έστελνε από το βράδυ της Τετάρτης στην τετράδα, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση στην τελευταία φάση.

Το φοβερό ψαλιδάκι του Γιώργου Γιακουμάκη, έπειτα από νέα ασίστ του Τάισον όπως και στη Λιβαδειά, διαμόρφωσε το 1-1 και χάρισε στον ΠΑΟΚ έναν πολύτιμο βαθμό. Το γκολ αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια, καθώς η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει τη Μαρκό στην τελευταία αγωνιστική και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση.

Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:

Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1. Λεβαδειακός 10-3 12 2. ΑΕΚ 6-1 12 3. Άρης 6-2 10 4. Ολυμπιακός 12-3 9 5. ΟΦΗ 7-3 9 6. Παναθηναϊκός 4-1 9 7. Βόλος 10-7 7 8. Ατρόμητος 7-5 7 9. Κηφισιά 4-4 5 10. Αστέρας Aktor 7-4 4 11. ΠΑΟΚ 6-6 4 12. Παναιτωλικός 5-4 3 13. Ηρακλής 2-3 3 14. Athens Kallithea 3-5 3 15. Ελλάς Σύρου 8-13 3 16. Μαρκό 3-6 1 17. Καβάλα 2-6 1 18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1 19. Ηλιούπολη 1-10 0 20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.