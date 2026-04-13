Κώστας Κάκαρης (παίκτης εθνικής πόλο) σε Real fm 97,8: «Θα κυνηγήσουμε το μετάλλιο στα τελικά του World Cup»

«Λειτουργήσαμε πολύ καλά στην άμυνα και αυτό μας βοήθησε να φτάσουμε στο στόχο μας» δήλωσε στο Real fm 97,8 ο Κώστας Κάκαρης για την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών στην τελική φάση του World Cup.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην προκριματική φάση της διοργάνωσης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο, κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την τελευταία ημέρα (Κυριακή του Πάσχα) που κέρδισε με 4-2 στα πέναλτι την Ισπανία.

«Παρά τους τραυματισμούς και τις ατυχίες που είχαμε, δείξαμε ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που διαθέτει αρκετός βάθος και πολλές λύσεις» επεσήμανε ο διεθνής φουνταριστός, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος, είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου στην τελική φάση του World Cup τον προσεχή Ιούλιο στο Σίδνεϊ.

Ο Κώστας Κάκαρης μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, στάθηκε και στο γεγονός ότι ο φίλαθλος κόσμος στην Αλεξανδρούπολη, αγκάλιασε την εθνική μας ομάδα, λέγοντας: «οι αγώνες συναίπεσαν με την Μ. Εβδομάδα, όμως όταν παίζαμε το κολυμβητήριο ήταν γεμάτο. Και εμείς δεν κάναμε γιορτές διπλά στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά όταν είναι για την εθνική ομάδα πάντα αξίζει να κάνεις θυσίες!. Όταν μας καλεί η εθνική είμαστε πάντα εκεί!».

