Κώστας Παπανικολάου: «Νιώθω συνέχεια τύψεις ως προς τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου – Σε ζορίζει όταν θεωρούν φυσιολογικό ότι λείπεις»

Για την πατρότητα, τις προκλήσεις που φέρνει και τη σχέση με τα παιδιά του μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας και αρχηγός του Ολυμπιακού περιέγραψε στην εκπομπή «Μαμά-δες» τα συναισθήματα που του γεννά ο ρόλος του πατέρα και όλα όσα θέλει να μεταδώσει στα παιδιά του.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει πατέντα γι’ αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να προετοιμαστείς. Το μόνο που μπορείς να κάνεις και που για μένα έχει ουσία είναι να αφιερώσεις χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις στα παιδιά, τόσο περισσότερο βλέπεις τις ανάγκες τους, καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζονται το μεγάλο παιχνίδι για να είναι χαρούμενα, αλλά χρειάζονται την παρουσία του γονέα», ανέφερε ο Κώστας Παπανικολάου.

«Υπάρχουν μέρες που έχουμε περάσει πολύ καλύτερα στο σπίτι παίζοντας ακόμα και με ένα μπουκάλι νερό. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, θέλουν να είσαι εκεί σαν παρουσία. Αυτό είναι το δύσκολο σαν αθλητής, ότι λόγω του προγράμματος, ξέρεις, αναγκάζεσαι να λείπεις συνέχεια από το σπίτι και αν κάτι εμένα προσωπικά σαν Κώστα με ενοχλεί σε όλο αυτό είναι ότι στα παιδιά μου έχει γίνει φυσιολογικό ότι «Α, φεύγεις μπαμπά; Α, οκέι». Και ξέρεις, επειδή θέλεις την αποδοχή ότι σαν να σ’ αγαπάνε και τα παιδιά σου όσο τ’ αγαπάς εσύ, ξέρεις, σε ζορίζει όταν το θεωρούν φυσιολογικό το ότι φεύγεις», εξομολογήθηκε ο διεθνής μπασκετμπολίστας.

«Εννοείται ότι νιώθεις τύψεις. Νιώθεις τύψεις ως προς τα παιδιά, ως προς τη γυναίκα σου, ως προς τους ανθρώπους που είναι στη ζωή σου, γιατί ναι μεν αντιλαμβάνονται το πρόγραμμά μου, το ωράριό μας, ότι συνεχώς είμαστε σ’ ένα αεροπλάνο και όλα αυτά, ότι πρέπει να να είσαι αφοσιωμένος σ’ αυτό που κάνεις 100% για να μπορέσεις να διατηρηθείς και να είσαι σε μια καλή κατάσταση. Και δόξα τω Θεώ είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί η γυναίκα μου πραγματικά έχει δείξει τεράστια κατανόηση και με έχει στηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια», συμπλήρωσε.

«Αλλά εσύ μέσα σου προφανώς και νιώθεις τύψεις, ότι θέλεις να δώσεις παραπάνω, ότι ποτέ δεν είναι αρκετό. Προσπαθώ να με δικαιολογήσω ότι, ξέρεις, θα τελειώσω την καριέρα μου και μετά θα αφοσιωθώ, θα κάνουμε πράγματα όλοι μαζί. Ήδη κάνουμε σχέδια, δηλαδή από τώρα στο όταν θα τελειώσω την καριέρα μου τι θα κάνουμε, θα μεγαλώσουν και λίγο τα παιδιά, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Προσπαθούμε λίγο δηλαδή να αφοσιωθούμε στο θετικό και στο και στο μέλλον που θα μπορέσουμε να τους προσφέρουμε παραπάνω πράγματα όλοι μαζί σαν οικογένεια», πρόθεσε ο ο Κώστας Παπανικολάου.