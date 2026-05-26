Κώστας Παπανικολάου στον ANT1: «Η διαφορά, με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με αφορμή την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, η οποία έφερε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στον Πειραιά.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στη σημασία της φετινής επιτυχίας, στις συνεχόμενες παρουσίες της ομάδας στα Final Four, στον ρόλο των προέδρων Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αλλά και στις επόμενες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο φετινός τίτλος ήταν πιο «γλυκός» σε σχέση με τις κατακτήσεις του 2012 και του 2013, ο Παπανικολάου είπε: «Καλησπέρα, κατ’ αρχάς, σε όλους. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να τα βάλεις στο ζύγι αυτά τα πράγματα. Αλλά, σίγουρα, όλη η προσπάθεια αυτών των τελευταίων πέντε χρόνων, με τις συνεχόμενες συμμετοχές στα Final Four, που δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που ήταν η κατάκτηση του τίτλου, σίγουρα όλη αυτή η προσπάθεια το έκανε να αξίζει πιο πολύ».

Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για τα στοιχεία που οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και για το τι άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσίες της στα Final Four. Ο ίδιος απέφυγε να συγκρίνει τα ρόστερ των τελευταίων ετών και στάθηκε στην προσπάθεια, στις συγκυρίες και στην εικόνα της ομάδας στα κρίσιμα παιχνίδια.

«Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία σύγκρισης των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να άξιζαν να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Οπότε, θα ήταν άδικο να μπω σε σύγκριση των ομάδων των προηγούμενων χρόνων με αυτή. Απλά, μερικές φορές, είναι οι συγκυρίες, είναι λίγο η τύχη, είναι οι μικρές στιγμές που μπορεί να κάνεις κάτι παραπάνω. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά, δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτόν τον στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Η διαφορά, ίσως, με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί, κατά γενική ομολογία, στα παιχνίδια μας. Αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε, ίσως τις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σουτ από μεγάλους παίκτες άλλων ομάδων μάς στέρησαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας».

Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να ανοίξει έναν νέο κύκλο κυριαρχίας στην Euroleague. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στη φιλοδοξία των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, καθώς και στις επενδύσεις που κάνουν για το μέλλον του μπασκετικού τμήματος.

«Θα σας πω ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σίγουρο. Πάρα πολύ σίγουρο. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος το θέλουν πιο πολύ από όλους μας. Με αυτόν τον στόχο δουλεύουν κάθε χρόνο και επενδύουν στην ομάδα κάθε χρόνο, γιατί θέλουν να βλέπουν τον Ολυμπιακό όσο πιο ψηλά γίνεται και να φτάνει σε όσο περισσότερες κατακτήσεις είναι εφικτό. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτό είναι το όραμά τους. Ετοιμάζονται να επενδύσουν πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξουν ένα νέο σπίτι για τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η πρόσοψη, αν θέλετε, όλου του οικοδομήματος που λέγεται μπασκετικός Ολυμπιακός και όχι οι παίκτες και όλοι εμείς που περιβάλλουμε τον οργανισμό. Ξεκινούν όλα από τη δική τους αγάπη και το όραμά τους, σίγουρα, είναι να συνεχίσουν να επενδύουν, για να είναι ο Ολυμπιακός πάντα ψηλά και να κάνει τον κόσμο του χαρούμενο».

Κλείνοντας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού μίλησε για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ίδιος τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πρώτα την προσοχή τους στη σειρά με την ΑΕΚ, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό.

«Εντάξει, πάντα οι τελικοί… Κατ’ αρχάς, έχουμε πρώτα τη σειρά με την ΑΕΚ. Πρέπει να παρουσιάσουμε σοβαρό πρόσωπο, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά, φτάνοντας και η ίδια σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι μια καλή ομάδα και ξεκινάμε πρώτα από το παιχνίδι της Πέμπτης, που θα τους αντιμετωπίσουμε στο ΣΕΦ. Περιμένουμε τον κόσμο μας, τον θέλουμε στο πλάι μας και όλοι μαζί να φτάσουμε στην κατάκτηση και του πρωταθλήματος».