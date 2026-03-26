Κώστας Τσιμίκας για Μοχάμεντ Σαλάχ: «Ένας αληθινός θρύλος, τον οποίο είχα την τύχη να αποκαλώ φίλο μου» – Δείτε την ανάρτηση

Το εγκώμιο του «καλύτερου του φίλου στο ποδόσφαιρο», του συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, ενός «αληθινού θρύλου,» πλέκει ο Κώστας Τσιμίκας, μέσω ανάρτησής του στo Ίνσταγκραμ, με αφορμή την απόφαση του Αιγύπτιου άσου να αποχωρήσει από τους «κόκκινους» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αναλυτικά, τα όσα έγραψε ο Σερραίος άσος:

«Θυμάμαι που σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα ότι είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή έχει τις ανατροπές της και είχα την τύχη να στο πω αυτό προσωπικά τόσες πολλές φορές.

Ένας αληθινός θρύλος, τον οποίο είχα την τύχη να αποκαλώ φίλο μου. Μια από τις πιο στενές και σημαντικές φιλίες που έχω δημιουργήσει μέχρι τώρα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα.

Πολύ καλός ακροατής, πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλες τις εκρήξεις μου.

Mo, σ’ ευχαριστώ για την καθημερινή σου συντροφιά τα τελευταία 5 χρόνια, τα γέλια, τις συζητήσεις, τα επιτεύγματα, για το ότι με ώθησες να γίνω καλύτερος άνθρωπος και επίσης για το ότι ήσουν η έμπνευσή μου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Εις υγείαν για πολλά, πολλά, πολλά ακόμα πράγματα που θα έρθουν. Τα καλύτερα αδερφέ μου, σε σένα και την οικογένειά σου. Ο Αιγύπτιος Βασιλιάς μας, YNWA #11

Υ.Γ: Όλοι ξέρουμε ότι είμαι ο καλύτερός σου φίλος στο ποδόσφαιρο».

