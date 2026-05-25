Κώστας Φορτούνης: Μόνο οι υπογραφές απομένουν για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει δρομολογηθεί και το μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αφήσει την Αλ Καλίτζ, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας, και να γυρίσει στον Πειραιά.

Οι εξελίξεις γύρω από τον Φορτούνη και τον Ολυμπιακό είχαν ανοίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Η υπόθεσή του φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαφορετική πορεία από εκείνη του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ και είναι πιθανό είτε να παραμείνει εκεί είτε να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.

Ο Φορτούνης, στα 33 του χρόνια, ετοιμάζεται για το come back στους Ερυθρόλευκους, με τους οποίους έγραψε σημαντική πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε 343 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, σημείωσε 94 γκολ και μοίρασε 106 ασίστ.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής επιστρέφει σε μια ομάδα με την οποία κατέκτησε σημαντικούς τίτλους. Ως αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference League το 2024, ενώ με τους Πειραιώτες πανηγύρισε επίσης 6 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.