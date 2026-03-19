Κώστας Φορτούνης: «Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα»

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος παρακολούθησε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέμπαχτσε και μίλησε στα κανάλια της Nova για την παρουσία του στο εξωτερικό, την πορεία της ομάδας του, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής στους «ερυθρόλευκους».

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε αρχικά στις συνθήκες που επικρατούν στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας και ότι το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά. «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σχολίασε την εικόνα του μπασκετικού Ολυμπιακού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν. «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται», ανέφερε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις του σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό, καθώς δεν έκλεισε την πόρτα σε ένα τέτοιο σενάριο. «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Έλληνας μέσος έκανε αναφορά στην εμπειρία του από τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι αποτέλεσε μια ξεχωριστή πρόκληση για την καριέρα του και αφήνοντας ανοιχτό το επόμενο βήμα. «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι», σημείωσε.