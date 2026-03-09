Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο – Η προϋπόθεση που θα «χαλάσει» το deal

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, δεν θα μείνει χωρίς δουλειά για πολύ. Μετά την απότομη ολοκλήρωση ενός πολλά υποσχόμενου έργου στη Βασίλισσα τον περασμένο Ιανουάριο, κάνοντας χώρο για τον Αλβάρο Αρμπελόα, ο Βάσκος προπονητής φέρεται να έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το OK Diario, ο Βάσκος προπονητής για να γίνει ο νέος προπονητής των «Κόκκινων», υπό την προϋπόθεση ότι ο Άρνε Σλοτ, δεν κερδίσει το Champions League.

Το συμβόλαιο θα είναι τριετές και θα ξεκινά τον Ιούνιο, όταν θα αναλάβει την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε κάποτε.

Η Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να τον πάρει στον πάγκο της το περασμένο καλοκαίρι, όταν η επιτυχημένη θητεία του στη Μπάγερ Λεβερκούζεν είχε τελειώσει και ήταν έτοιμος για νέες προκλήσεις.