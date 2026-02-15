Λίντσεϊ Βον: «Η επέμβαση πήγε καλά, τώρα μπορώ να επιστρέψω στις ΗΠΑ»

«Η επέμβαση πήγε καλά σήμερα! Ευτυχώς, θα μπορέσω επιτέλους να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες! Μόλις επιστρέψω, θα σας δώσω περισσότερες ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό μου» ανακοίνωσε η Λίντσεϊ Βον.

Η αθλήτρια που τραυματίστηκε κατά τη συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε στην τέταρτη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο του Τρεβίζο, όπου εισήχθη μετά την πτώση στον Ολυμπιακό αγώνα κατάβασης στην Κορτίνα την περασμένη Κυριακή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένα σύνθετο κάταγμα της αριστερής κνήμης.

Ωστόσο, αυτή θα είναι η τελευταία της χειρουργική επέμβαση στην Ιταλία: η 41χρονη Αμερικανίδα, η οποία είχε αποφασίσει να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Αγώνες παρά τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό της γόνατο στις 30 Ιανουαρίου στο Κραν Μοντάνα, θα συνεχίσει την ανάρρωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Παρακαλώ μην λυπάστε»

Αλλά η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, συνεχίζει να στέλνει θετικά μηνύματα. «Παρακαλώ μην λυπάστε. Ελπίζω αντ’ αυτού ότι αυτό σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε να αγωνίζεστε, γιατί αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Πάντα». «Όταν σκέφτομαι την πτώση μου, δεν ήμουν στην πύλη εκκίνησης αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες», λέει.

«Ήξερα τι έκανα. Επέλεξα να ρισκάρω. Κάθε σκιέρ σε εκείνη την πύλη πήρε το ίδιο ρίσκο. Γιατί ακόμα κι αν είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, το βουνό έχει πάντα τον τελευταίο λόγο».

Το βίντεο που δημοσίευσε η Βον

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

«Πάντα θα επιλέγω το ρίσκο να πέσω»

«Ήμουν πρόθυμη να αναλάβω ρίσκα, να πιέσω τον εαυτό μου και να θυσιάσω για κάτι που ήξερα ότι ήμουν απόλυτα ικανός να κάνω», εξηγεί.

«Πάντα θα επιλέγω το ρίσκο να πέσω και να τα δώσω όλα, αντί να μην κάνω σκι στο έπακρο και να έχω τύψεις. Δεν θέλω ποτέ να περάσω τη γραμμή τερματισμού και να πω: “Τι θα γινόταν αν…;” Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εκείνη τη στιγμή ήμουν σωματικά πιο δυνατή από ό,τι ήμουν στο παρελθόν. Σίγουρα πιο δυνατή από όταν ολοκλήρωσα την καριέρα μου το 2019 με χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ψυχικά, ήμουν τέλεια. Με καθαρό μυαλό, συγκεντρωμένη, πεινασμένη, επιθετική, αλλά και απόλυτα ήρεμη, όπως ακριβώς είχα εκπαιδεύσει το μυαλό μου τους τελευταίους μήνες, όταν τερμάτισα στο βάθρο σε κάθε αγώνα κατάβασης αυτή τη σεζόν. Δύο νίκες και η πρωτοπορία στην βαθμολογία—όλα αυτά ήταν προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

«Το ταξίδι άξιζε την πτώση»

«Ψυχικά, ήμουν πιο έτοιμηαπό ποτέ. Αλλά το να είσαι έτοιμος δεν εγγυόταν τίποτα. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εγγυημένο. Αυτό είναι το ρίσκο του να κυνηγάς τα όνειρά σου: μπορείς να πέσεις, αλλά αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα μάθεις ποτέ. Οπότε, σε παρακαλώ, μην λυπάσαι. Το ταξίδι άξιζε την πτώση. Όταν κλείνω τα μάτια μου το βράδυ, δεν έχω καμία μεταμέλεια και η αγάπη που νιώθω για το σκι είναι ακόμα εκεί. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπορέσω να σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού. Και θα συμβεί», υποσχέθηκε η Βον.