Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Έπεσε μαχόμενος ο «Θρύλος»

Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, παρά τη μεγάλη και αξιοπρεπή εμφάνιση που έκανε στη Γερμανία, μένοντας στο 0-0 και μη συνεχίζοντας στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός, όντας στημένος τακτικά άριστα στο ματς, στάθηκε εξαιρετικά στη Γερμανία απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα, ολοκληρώνοντας, μετά την ήττα του με 0-2 στο πρώτο ματς, το ταξίδι του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ τα έδωσαν όλα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο, εμφανίστηκαν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και το μόνο που τους έλειψε ήταν το γκολ.

Πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 4′ για τη Λεβερκούζεν, με τον Γκριμάλντο να βγάζει τη σέντρα από τα δεξιά, τον Σικ να παίρνει γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και την μπάλα να περνάει για ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.

Υψηλός ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα. Ωραία κομπίνα από πλευράς Ολυμπιακού σε εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά στο 8′, ο Μουζακίτης είδε την κίνηση του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, ο τελευταίος σούταρε με τη μία, αλλά άστοχα.

Υπέροχη ανάπτυξη από τη γερμανική ομάδα δύο λεπτά αργότερα, κάθετη του Γκαρθία προς τον Σικ, ο Τσέχος γύρισε στον Παλάσιος, με τον Ρέτσο να κόβει σωτήρια σε κόρνερ.

Μετά το πρώτο τέταρτο ο Ολυμπιακός βρήκε ισορροπία μεταξύ των γραμμών και όσο περνούσε η ώρα ανέπτυσσε όλο και μεγαλύτερη επιθετική δραστηριότητα. Άριστο τακτικό το σύνολο του Μεντιλίμπαρ, σωστές αποστάσεις, αλληλοκαλύψεις, τρεξίματα, συνέθεταν το παζλ της εξαιρετικής εμφάνισης. Αυτό που έλειπε ήταν το “κάτι”, όσον αφορά την τελική προσπάθεια, που θα έφερνε και τις προϋποθέσεις για γκολ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Απόδραση Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Πόλεμος» γιατρών – αστυνομίας για τις ευθύνες – ΠΟΕΔΗΝ: Τον φυλούσαν δύο – ΕΛΑΣ: «Να διαμορφωθεί ειδικός χώρος Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα – Ένας νεκρός, τρεις διασώθηκαν Γαλάτσι: Συνελήφθη 46χρονος που διακινούσε ναρκωτικά με βιτρίνα το κατάστημα του με air condition Boυλή: Στην ολομέλεια το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός. Διαγώνιο σουτ του Μαρτίνς στο 50′, έβγαλε σε κόρνερ ο Μπλάσβιτς. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρτίνς έκανε το παράλληλο γύρισμα, κανείς όμως δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ώστε να της δώσει πορεία προς την εστία.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς ήρθε στο 62′, με το δοκάρι να σώζει τον Ολυμπιακό. Πόκου και Γκριμάλντο συνδυάστηκαν υπέροχα, με τον τελευταίο να βρίσκεται σε θέση βολής από αριστερά και το δυνατό του σουτ να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα ο Έσε έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από λάθος μεταβίβαση του Μπλάσβιτς, πέρασε άμεσα κάθετα στον Μαρτίνς, ο οποίος σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και προς τα δεξιά, με την μπάλα να κοντράρει και να βγαίνει κόρνερ. Αντρέ Λουίζ και Ελ Κααμπί οι πρώτες κινήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 66′.

Μακρινό σουτ του Σιπιόνι στο 89′ πέρασε για λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Λεβερκούζεν, ενώ σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά στο 92′, κανείς παίκτης του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση στα αντίπαλα καρέ, ώστε να τη στείλει στα δίχτυα.

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσθκεθ (77′ Άρθουρ), Παλάσιος (72′ Φερνάντεζ), Γκαρθία, Γκριμάλντο, Χόφμαν (72′ Κουλμπρεθ), Μάζα (56′ Πόκου), Σικ

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία (89′ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79′ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66′ Αντρέ Λουίζ), Μαρτίνς (89′ Μπρούνο),Ταρέμι (66′ Ελ Κααμπί)