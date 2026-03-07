Λευτέρης Πετρούνιας: Αργυρό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Μπακού.

Ο Έλληνας αθλητής που πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ανάλογη του επιπέδου του, κατάφερε να συγκεντρώσει 14.300 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον αντίπαλό του Ίλια Ζάικα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, να έχει 14.600 βαθμούς.

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Λευτέρης Πετρούνια είχε βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό γύρο, αλλά στην εκτέλεσή του μάζεψε 177 πόντους λιγότερους και βαθμολογήθηκε με 8.700.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα με 14.233 βαθμούς (5.5 βαθμός δυσκολίας, 8.733 εκτέλεση), αφήνοντας τέταρτο τον Αζέρο, Νικίτα Σιμόνοφ.

Τασούλας για Πετρούνια: Γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.