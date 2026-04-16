Μάριος Ηλιόπουλος: «Άδικο το 3-0 στην Μαδρίτη – Κοτέτσι το γήπεδο των Ισπανών»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, εκφράζοντας ταυτόχρονα απογοήτευση για το αποτέλεσμα και υπερηφάνεια για την προσπάθεια της ομάδας. Ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης στάθηκε στη συνολική εικόνα των «κιτρινόμαυρων», ενώ αναφέρθηκε τόσο στη διαιτησία όσο και στις συνθήκες του πρώτου αγώνα στην Ισπανία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ υποστήριξε ότι η ομάδα του άξιζε την πρόκριση, παρά τον αποκλεισμό, και απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, το οποίο, όπως σημείωσε, επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της σειράς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές, δεν ήταν κακή η διαιτησία, αλλά υπήρχαν αμφισβητούμενες φάσεις. Με δεύτερη ματιά, θα μπορούσες να έχεις άλλα συμπεράσματα. Είναι πασιφανές ότι η ΑΕΚ δικαιούται την πρόκριση.

Ήταν άδικο κι εφιαλτικό το αποτέλεσμα στην Ισπανία, σε ένα κοτέτσι, με έναν αγωνιστικό χώρο επιεικώς απαράδεκτο. Μου θύμισε το Περιστέρι στο Κύπελλο, όπου παίξαμε (σ.σ. εννοούσε το Αιγάλεω). Δεν θέλω να υποτιμήσω κάτι, αλλά αν η Ράγιο ήταν ελληνική ομάδα, το γήπεδό της δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση.

Η ΑΕΚ πέτυχε τα 3 γκολ που είχε υποσχεθεί στον εαυτό της.

Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Ο Ζίνι υποσχέθηκε ότι θα βάλει δύο γκολ και το έκανε. Η ομάδα έπαιξε πολύ ωραία. Το 3-0 στον πρώτο αγώνα δεν άφησε την ΑΕΚ να περάσει.

Αλλά πιστεύω ότι το σύμπαν θα δει, θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία της ΑΕΚ, διότι δεν τελειώνουμε εδώ. Από εδώ ξεκινάμε. Η ΑΕΚ φέρνει νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή. Είναι καταπονημένοι οι παίκτες και πρέπει να βρουν τη δύναμή τους. Η ΑΕΚ είναι αυτή που βλέπει ο κόσμος και που έπρεπε να έχει περάσει».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και στη στάση των παικτών της Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι χειροκρότησαν την ΑΕΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Για το χειροκρότημα των παικτών της Ράγιο, σχολίασε: «Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της Ράγιο για την κίνησή τους. Είναι αξιοπρεπές να παραδέχεσαι ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Ο θαυμασμός τους είναι πασιφανής, ένιωσαν ότι ήμασταν καλύτεροι. Η μπάλα είναι πάντα μπάλα, γι’ αυτό είναι δύσκολο να προδικάσεις. Η ΑΕΚ έβαλε τα τρία γκολ, την κακιά στιγμή δεν την είχε στο μυαλό της».