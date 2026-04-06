Μάριος Ηλιόπουλος: Αποθεώθηκε από τους φίλους της ΑΕΚ περνώντας από την Συγγρού – «Η ομάδα έδειξε τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την εικόνα της ομάδας.

Ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ υποστήριξε ότι η ομάδα παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και απέδειξε την αγωνιστική της αξία σε μια δύσκολη έδρα. Παράλληλα, στάθηκε στη συνοχή, την πίστη και το πάθος που χαρακτηρίζουν πλέον την ομάδα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνέχεια και για την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό που σημαίνει είναι ότι η ομάδα αναγεννήθηκε. Είναι μια διαφορετική ΑΕΚ. Πέρσι για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφερθώ η πορεία της ήταν αυτή που ήταν. Φέτος έγιναν αλλαγές και η ΑΕΚ έδειξε τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του, κάτι που κάποιοι δεν περίμεναν να συμβεί.

Όλη η ομάδα τώρα είναι ενωμένη. Υπάρχει πίστη, πάθος. Η ΑΕΚ έδειξε άλλο πρόσωπο, κάτι διαφορετικό που εξέπληξε τον κόσμο. Θέλουμε να τελειώσουμε, χαμηλά ο πήχης, είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι για τη νέα ΑΕΚ και το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά σιγά. Αυτό το αφιερώνω στα νέα παιδιά που αξίζουν καλύτερο μέλλον και καλύτερο αύριο.

Δεν θέλω να σχολιάσω τους πανηγυρισμούς. Εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Αρχικά ήταν πολλά μέτρα οφσάιντ, δεν έγινε χάρη. Δεδομένου το 1-1 με τον Μάκελι, που έκανε αυτό το μακελειό, αυτή ήταν η κάθαρση εις διπλούν».

Πέρασε από την Συγγρού και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ

Μετά τη λήξη του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οπαδοί της ΑΕΚ πανηγύρισαν μαζικά τη σημαντική επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα. Οι εκδηλώσεις χαράς δεν περιορίστηκαν στο γήπεδο, καθώς ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στη Συγγρού.

Εκεί, φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας κατά τη διέλευσή της. Οι παρευρισκόμενοι αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές και τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος σταμάτησε στο σημείο για να χαιρετήσει τον κόσμο. Οι οπαδοί φώναζαν χαρακτηριστικά: «Είναι τρελός ο πρόεδρος».

Η εικόνα που διαμορφώθηκε αποτύπωσε το κλίμα ικανοποίησης και ενότητας που επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΚ, μετά από μία νίκη με ιδιαίτερη σημασία στη μάχη του πρωταθλήματος.