Μάριος Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα στο DNA των προσφύγων»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΕΚ προς τιμήν των μαθητών και των καθηγητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και αναφέρθηκε στη σχέση της ομάδας με την προσφυγιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μίλησε για τη σύνδεση της ομάδας με τους πρόσφυγες, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάκτηση της Super League.

Η ΑΕΚ αντάλλαξε δώρα με την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Παράλληλα, η ομάδα τίμησε και το μέλος της ΠΑΕ, Νίκο Παντερμαλή.

Στην ομιλία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε:

«Όσο ερχόμουν εδώ, έγραψα πρόχειρα σε ένα χαρτί 10 λέξεις για να θυμηθώ, γιατί δεν έχω μόνο έμπνευση σήμερα, αλλά και συγκίνηση. Και επειδή μερικές φορές με κατηγορούν για μεγάλες ομιλίες, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συμπυκνωμένος στην ομιλία μου μπορώ και να περάσω τα μηνύματα που θεωρώ απαραίτητα.

Μερικές φορές από πάθος, από ειλικρίνεια, από επανάσταση, τα βάζω και με τους πολιτικούς, τα βάζω και με τους κρίσιμους παράγοντες που θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στην κοινωνία μας. Το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν είμαι κόλακας. Αυτά που λέω τα εννοώ και όταν θέλω να μιλήσω σοβαρά, δεν με σταματάει τίποτα. Θέλω να κάνω μια μνεία στον πρώτο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνο Σπανούδη. Έναν φιλελεύθερο άνθρωπο, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ το 1924.

Θέλω να κάνω ειδική μνεία στη νεολαία. Πασχίζω ώστε οι νέοι να βρουν μια νέα μέρα, να μπορούν να ονειρεύονται και, στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα και απέναντι σε πράγματα που ξέρουμε όλοι εδώ και δεκαετίες ότι συμβαίνουν. Και τους αφιερώνω αυτό το νέο πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε. Για να μπορούν με όνειρα, με όραμα και με πίστη να καθοδηγούνται και να νιώθουν ότι στην πράξη δίνουν έμπνευση στην κοινωνία μας.

Έχω πει αρκετές φορές ότι χωρίς το τρίπτυχο υγεία, παιδεία και αθλητισμός δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχημένες νέες γενιές. Η παιδεία παραπαίει, ο αθλητισμός είναι σε χειμερία νάρκη. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι ένα σύμβολο, ένα σημείο αναφοράς. Είναι η σκυτάλη μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τη στιγμή που έχουμε την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ξεκινάει η Μεγάλη του Γένους Σχολή. Παραλαμβάνει μια σκυτάλη, μια κληρονομιά και γι’ αυτό είναι ένα τεράστιο σύμβολο.

Το σύμβολο που δείχνει πώς, όταν ενώνονται οι ψυχές, η απώλεια γίνεται δημιουργία. Πώς μπορείς να προσδιορίσεις τι σημαίνει αντοχή. Οι τέσσερις λέξεις που μας ενέπνευσαν φέτος, η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, μπορούν να μετατρέψουν ένα τραγικό γεγονός σε δημιουργία και σε εξέλιξη. Το μεγάλο αυτό μνημείο πολιτισμού και παιδείας είναι αυτό που θα μας δίνει έμπνευση, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Η κληρονομιά και η παρακαταθήκη που έχουμε από το παρελθόν πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα παιδιά, για να κρατάμε τη σημαία πολύ ψηλά. Είπα στην προηγούμενη ομιλία μου ότι η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο ιδέα. Είναι κίνημα, είναι στάση ζωής και θα είναι πάντα στο DNA των προσφύγων.

Θα είναι η ομάδα που θα είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία. Σας αγαπώ!».