Μάρκο Νίκολιτς για το ΑΕΚ – Τσέλιε: «Να παίξουμε σαν να είναι 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0, ώστε να πιέσουμε»

Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 της Τσέλιε στη Σλοβενία, ωστόσο στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα προσεγγίσει τον επαναληπτικό με απόλυτη σοβαρότητα και συγκέντρωση.

Η Ένωση υποδέχεται την Τσέλιε στην Allwyn Arena (19/03, 19:45, COSMOTE Sport 3) με στόχο να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, παρά το ευρύ προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, ενώ υπογράμμισε ότι δεν τον απασχολούν οι κίτρινες κάρτες.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Στην αρχική του τοποθέτηση: «Αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική και ανταγωνιστική αναμέτρηση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και στους φιλάθλους μας. Να παίξουμε σαν να είναι 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0, ώστε να πιέσουμε. Αυτό είπα στους παίκτες. Ελπίζουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ελπίζω το γήπεδο να είναι γεμάτο, γιατί όταν δημιουργείται ωραία ατμόσφαιρα, μας δίνει ώθηση για τη νίκη».

Για τις κίτρινες κάρτες και τους παίκτες που βρίσκονται στο όριο: «Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είμαι 25 χρόνια προπονητής και όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς, το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα, δεν με ενδιαφέρουν οι κάρτες. Με ενδιαφέρει το επόμενο ματς. Να πάρουμε την πρόκριση, μετά να πάμε με την Κηφισιά και στη συνέχεια στο επόμενο παιχνίδι. Σέβομαι τον αντίπαλο και τους φιλάθλους, θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να κερδίσουμε».

Για τους στόχους της ομάδας: «Φυσικά και έχουμε όνειρα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πρωταθλήματος και μιας ευρωπαϊκής πορείας. Μια ευρωπαϊκή επιτυχία σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους και για μένα. Αυτή τη στιγμή, όμως, επικεντρωνόμαστε στον επαναληπτικό με την Τσέλιε. Το πώς θα τελειώσουμε τη σεζόν στο πρωτάθλημα θα επηρεάσει την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η δική μου διπλωματική απάντηση».

Για το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο. Ο Λούκα ήρθε πρώτος και στη συνέχεια ο Μπαρναμπάς. Πολλοί εξεπλάγησαν που αποκτήσαμε έναν παίκτη 31 ετών, αλλά έχει πετύχει πάνω από 150 γκολ με την εθνική και τις ομάδες του. Είναι ποιοτικοί παίκτες, έχουν εξαιρετική σχέση και το απολαμβάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που τους έχω μαζί».

Για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας: «Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά υπήρξαν στιγμές απόλυτης έλλειψης συγκέντρωσης, όπου δεχθήκαμε γκολ. Τα περισσότερα ήταν δώρα στον αντίπαλο. Κάποιες φορές ήμασταν πιο χαλαροί στην τελική προσπάθεια. Όταν έχεις ευκαιρίες, πρέπει να πετυχαίνεις περισσότερα γκολ. Η ομάδα είναι καλύτερη όταν κυνηγά το αποτέλεσμα, παρά όταν το διαχειρίζεται. Η σεζόν μπαίνει σε κρίσιμη φάση και οι λεπτομέρειες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο».

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κουζίνα και μπάνιο χωρίς μυρμήγκια: Πώς να τα κρατήσετε μακριά, σύμφωνα με ειδικούς Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Νέα δεδομένα για το πρόγραμμα Αγγελική Ηλιάδη για την δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Έζησα με τη βοήθεια του Θεού – Μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» Φάμελλος στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ: Στόχος ο κοινός προοδευτικός πόλος, δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση

Για τη συνολική εικόνα της σεζόν: «Είναι νωρίς για συμπεράσματα. Υπήρξαν σημαντικές στιγμές, όπως τα παιχνίδια με Άντερλεχτ, Φιορεντίνα και Σαμψούντα, που μου άφησαν έντονα συναισθήματα».

Για τη διάταξη με δύο επιθετικούς: «Ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες στις στατικές φάσεις, αν και τώρα μας έχει ξεπεράσει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Υπάρχει και η ατυχία, όπως στο δεύτερο γκολ με τον Ατρόμητο, αλλά και η ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή. Έχουμε επιλογές, όπως ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς, και μπορούμε να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του Βάργκα στον αέρα και την ποιότητα του Γιόβιτς».

Για τις επιλογές του και τον επόμενο αντίπαλο: «Με ενδιαφέρει μόνο η Τσέλιε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι που να μετανιώνω».