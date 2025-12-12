Μάρκο Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, αυτή είναι η νοοτροπία που θέλω»

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ στην Τουρκία επί της Σάμσουνσπορ, εξυμνώντας τη νοοτροπία και το πάθος των ποδοσφαιριστών του. Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για την τεράστια σημασία του αποτελέσματος, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και συμβολικά, ενώ στάθηκε στη μαχητική ψυχή των παικτών, χαρακτηρίζοντάς τους «πολεμιστές».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Νίκολιτς δήλωσε ότι στο ημίχρονο προσπάθησε να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών του, υπενθυμίζοντάς τους πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν για το παιχνίδι. Όπως εξήγησε, η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο χάρη στις σωστές αποστάσεις, την πίεση και τις καλύτερες τοποθετήσεις στο γήπεδο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είπα κάποια… θαυματουργά λόγια. Απλά τόνωσα την αυτοπεποίθησή τους. Γνωρίζαμε ότι είχαμε προετοιμαστεί καλά. Βελτιώσαμε τις θέσεις μας, πήραμε τον έλεγχο και πετύχαμε δύο πανέμορφα γκολ. Αξίζαμε τη νίκη. Όλοι όσοι αγαπούν την ΑΕΚ πρέπει να είναι χαρούμενοι».

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε και στη συγκινησιακή φόρτιση του αποτελέσματος, θυμίζοντας πως για πολλούς φίλους της ΑΕΚ το ταξίδι στη Σαμψούντα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. «Σημαίνει πάρα πολλά αυτή η νίκη. Είδα τη συγκίνηση στα μάτια πολλών ανθρώπων. Πέρα από αυτό, είναι σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί. Παίξαμε με πολλές απουσίες. Την Κυριακή θα έχουμε πίσω τον Ζοάο Μάριο και τον Καλοσκάμη, ενώ Ελίασον και Κουτέσα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Για τον Ζίνι υπάρχει ακόμα ερωτηματικό. Όμως δεν παραπονιόμαστε, συνεχίζουμε τη μάχη μέχρι τις γιορτές».

Αναφερόμενος στην πορεία της ΑΕΚ στη διοργάνωση, ο Νίκολιτς τόνισε ότι ο στόχος της πρόκρισης στη League Phase επιτεύχθηκε μέσα από τρεις προκρίσεις και δύσκολα παιχνίδια, όπως με τη Φιορεντίνα και τον Παναθηναϊκό. «Απόψε πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε απουσίες, ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, αλλά παίξαμε με καρδιά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Έχουμε μία σειρά 11 αγώνων με νίκες και μία ισοπαλία. Και συνεχίζουμε. Επόμενος στόχος το ματς στο Αγρίνιο και μετά η Κραϊόβα».

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και σε επιμέρους παίκτες, με ιδιαίτερο χιούμορ για τον σκόρερ Μαρίν: «Επιτέλους σκόραρε! Είναι παίκτης με ποιότητα και το απέδειξε. Ο Κοϊτά ήταν εξαιρετικός, έκανε αυτό που έπρεπε. Και φυσικά ο Λάζαρος έσωσε το γκολ στο τέλος». Όσο για τον Μουκουντί, τόνισε πως αποχώρησε λόγω κράμπας, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται την επόμενη ημέρα.

Καταλήγοντας, ο προπονητής της ΑΕΚ είπε με νόημα: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές. Πολέμησαν και απόψε. Ακόμα και χωρίς το αποτέλεσμα θα ήμουν εξόχως περήφανος για τη νοοτροπία τους. Αυτή είναι η στάση που θέλω να βλέπω».