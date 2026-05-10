Μάρκο Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου το άξιζαν» – «Μας στήριξε απόλυτα» ο πρόεδρος

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αφού μπουγελώθηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ που… μπούκαραν στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι το άξιζαν να είναι πρωταθλητές, ενώ έκανε ειδική μνεία στον πρόεδρο της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο, που «μας στήριξε απόλυτα, είναι νέος ιδιοκτήτης και το άξιζε»

Πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Σε ένα παιχνίδι που η “Ένωση” βρέθηκε να χάνει με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, οι “κιτρινόμαυροι” βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν με τέρματα του Ζίνι και του Ζοάο Μάριο να φτάσουν στην ολική ανατροπή και να στεφθούν από σήμερα πρωταθλητές Ελλάδας, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Το άξιζαν. Οκτώ πόντοι διαφορά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος είναι μοναδικό σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους στην ΑΕΚ που καθημερινά εργάζονται στα Σπάτα. Τους βοηθούς, τους φροντιστές, τους αναλυτές, τους πάντες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Χαβιέρ και στον Κώστα και φυσικά στον Μάριο Ηλιόπουλο που μετρά πολύ για αυτόν αυτή η κατάκτηση. Μας στήριξε απόλυτα, είναι νέος ιδιοκτήτης και το άξιζε. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας που εντός και εκτός έδρας μας συνόδευαν παντού. Ήταν κάτι μοναδικό. Όπου κι αν παίζαμε εντός και εκτός Ελλάδας. Αφιερώνω αυτή την επιτυχία στην οικογένειά μου και τους φίλους μου, 30 άτομα ταξίδεψαν από τη Σερβία για να είναι σήμερα εδώ».

Για το αν θα πίστευε αυτή τη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη όταν αναλάμβανε: «Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους. Χωρίς πίστη δεν είναι εφικτό τίποτα. Παράλληλα πρέπει να δουλέψεις σκληρά και με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Κάθε χρονιά έχει σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα παρά τα κάποια σκαμπανεβάσματα. Το ζήτημα είναι να επανέλθεις. Ναι, το πίστευα. Αυτό συνδυάστηκε με σκληρή δουλειά από όλους. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Η έννοια της ομάδας είναι ιερή. Υπήρχε ένα μότο. Το fight, bielieve, never give up. Βγήκε μέσα από την καρδιά και όλοι το ενστερνίστηκαν. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει τη λειτουργία της ομάδας».».