Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Γιόβιτς έκανε εμφάνιση ηγέτη – Με ανησυχεί η κατάσταση του Μάνταλου»

Με εμφανή ικανοποίηση αλλά και μετρημένα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ο Σέρβος προπονητής, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε απόλυτη υπεροχή μέσα στο γήπεδο, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση των παικτών του σε μια απαιτητική εβδομάδα με συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι σε Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου, εκφράζοντας την ανησυχία του, αλλά και την ελπίδα ότι η κατάσταση του αρχηγού της ομάδας δεν θα αποδειχθεί σοβαρή. Παράλληλα, αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του «ηγετική» και υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στο επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ.

Κλείνοντας, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως, παρά το σπουδαίο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το πρωτάθλημα κρίνεται την άνοιξη», εξηγώντας ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και πειθαρχημένη ενόψει της δύσκολης συνέχειας και των συνεχόμενων αγώνων που έρχονται.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν μια απίστευτη νίκη. Κερδίσαμε με καλό παιχνίδι και καλό στυλ. Προερχόμαστε από τις νίκες με Άρη και Φιορεντίνα, βγάλαμε μια εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Σπουδαία δουλειά από τα παιδιά, το αξίζαμε. Ελέγξαμε πλήρως τον ρυθμό μέχρι να κάνουμε αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Στο τέλος ήμασταν τυχεροί που σκοράραμε, αλλά ήρθε από τον ουρανό, από τον Θεό. Αξίζαμε να κερδίσουμε, καμία αμφιβολία. Είμαστε εκεί στη μάχη της κορυφής. Με ανησυχεί η κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, είναι ο αρχηγός μας και πολύ σημαντικός παίκτης. Έχουμε πολλά και διαδοχικά παιχνίδια, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Έξι αναμετρήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας με τον ΟΦΗ και τα ταξίδια».

Για τα χαρακτηριστικά της νίκης και αν είναι κοντά σε αυτό που θέλει να δει: «Δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Οι παίκτες πρέπει να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για εμένα το σημαντικό είναι η ομάδα, το σύνολο. Πρέπει να συνεχίσουμε να εμφανίζουμε πολύ καλό πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στα Σπάτα είναι εξαιρετική, δουλεύουν πολύ καλά και το κλίμα είναι καλό. Παίξαμε επιθετικά, αντιμετωπίσαμε τις αδυναμίες μας και ελέγξαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια, έχουμε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που είναι πολύ σημαντικό».

Για το διάστημα που χάθηκε ο έλεγχος και την εμφάνιση του Γιόβιτς: «Είχαμε τον έλεγχο μέχρι το σημείο που ο Θωμάς γλίστρησε στο χορτάρι. Εκεί δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει μομέντουμ. Οι αλλαγές δεν απέδωσαν στο 100%, μετά ήρθε η ισοφάριση. Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν συνεχώς, δεν είχαμε την απαιτούμενη φρεσκάδα για να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος δικαιωθήκαμε και πήραμε τη νίκη. Ο Γιόβιτς έκανε εμφάνιση ηγέτη. Είναι πολύ καλός παίκτης, έχει προσαρμοστεί, είναι χαρακτήρας που τον λατρεύουν όλοι στα αποδυτήρια. Ήταν παντού, έτρεχε, πίεσε. Αυτό θέλουμε από αυτόν».

Για το αν θα είναι τρεις οι διεκδικητές του τίτλου: «Είναι η πρώτη μου χρονιά, αλλά ήξερα τι συμβαίνει εδώ. Τα playoffs τώρα είναι μειωμένα, πριν ήταν έξι ομάδες, τώρα τέσσερις. Αυτά τα ματς θυμίζουν αρκετά το μπάσκετ. Το σημαντικότερο είναι ο Απρίλιος και ο Μάιος, τότε πρέπει να είσαι κοντά. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, με ιστορία, οπαδούς και σπουδαίο προπονητή. Μετά την ήττα από τον Βόλο πήρε νίκες. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, όπως ο Λεβαδειακός, ο Βόλος και η Κηφισιά. Αυτό κάνει τη λίγκα ανταγωνιστική. Όλοι θέλουν ανταγωνιστικές λίγκες με δικαιοσύνη και καθαρότητα».