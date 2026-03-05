«Μάχη» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον Λουίς Μίγια της Χετάφε

«Μάχη» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη για τα… πόδια του Λουίς Μίγια, αποκαλύπτει σήμερα (5/3) η ισπανική ιστοσελίδα dorsal16.com, έχοντας τίτλο «Η Χετάφε φοβάται ότι θα χάσει έναν από τους βασικούς της παίκτες: οι δύο Έλληνες γίγαντες τον κυνηγούν».

Μπορεί στην ομάδα του Χόρχε Μπορνταλάς, μετά τον θρίαμβο (0-1) στο Bernabeu επί της Ρεάλ Μαδρίτης να χαίρονται που κατάφεραν να απομακρυνθούν περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο-όπως αναφέρεται-, πέρα από αυτή την επιτυχία, η εστίαση των ειδήσεων είναι τώρα στο μέλλον ενός από τους βασικούς παίκτες της ομάδας. Πριν από τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Τόνι Μουνιόθ, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Λουίς Μίγια στο DAZN, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή: «Παίκτες σαν τον Μίγια είναι πάντα πολύτιμοι, αλλά τα καλοκαίρια είναι πολύ μεγάλα», είπε.

Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες ο Λουίς Μίγια

Ο 31χρονος (7/10/94) Μαδριλένος είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην μεταγραφική αγορά της Χετάφε. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η Κόμο 1907 του Σεσκ Φάμπρεγας έκανε μια τελευταία προσπάθεια για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, προσφέροντας επτά εκατομμύρια ευρώ , πρόταση που απορρίφθηκε, προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση της ομάδας σε μια κρίσιμη στιγμή. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τον Μίγα δεν είναι καινούργιο, καθώς ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθούν στενά την πρόοδό του από τότε που έφτασε στη Χετάφε από τη Γρανάδα.

Και στη συνέχεια η αναφορά επικεντρώνεται στην Ελλάδα: «Η Ελλάδα έχει γίνει ένα ακόμη σημαντικό επίκεντρο ενδιαφέροντος για τον παίκτη της Χετάφε. Ο Παναθηναϊκός, που προπονείται επί του παρόντος από τον Ράφα Μπενίτεθ, ρώτησε επίσης για τον Λουίς Μίγια κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατόπιν ρητού αιτήματος του προπονητή του. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος επιδιώκει να αναζωογονήσει την ιστορική ομάδα της Αθήνας, βλέπει τον μέσο ως τον ιδανικό παίκτη για το σύστημά του», αναφέρει και συνεχίζει:

«Ο Ολυμπιακός φέρεται να ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τον Λουίς Μίγια. Ο σύλλογος με έδρα τον Πειραιά έχει προσεγγίσει για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους του παίκτη για να διερευνήσει μια πιθανή μεταγραφή. Ο Μεντιλιμπάρ, ο οποίος ήδη οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου της Conference League, πιέζει για την απόκτηση του Μίγια, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη της Χετάφε να εξισορροπήσει τα οικονομικά της αυτό το καλοκαίρι. Με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2027, η πίεση από τους δύο Έλληνες γίγαντες απειλεί σοβαρά το μέλλον του Λουίς Μίγια στα σχέδια του Μπορνταλάς για την επόμενη σεζόν».

Πάντως δεδομένης της πιθανότητας αποχώρησης του Λουίς Μίγια, η Χετάφε κάνει ήδη κινήσεις για να καλύψει την κενή θέση του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Las Provincias, η Χετάφε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον Πάμπλο Μαρτίνεθ, αρχηγό της Λεβάντε. Το συμβόλαιο του 28χρονου μέσου, γεννημένου στη Μαδρίτη, λήγει στις 30 Ιουνίου, καθιστώντας τον ιδανική ευκαιρία μεταγραφής, αν και σύλλογοι όπως η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Βαλένθια τον παρακολουθούν επίσης.