Μία ανάσα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάνιελ Τάις

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με το Sport5, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη αποδέσμευση του Γερμανού σέντερ από τη Βιλερμπάν, με την οποία υπέγραψε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος αναμένεται να οδηγήσουν στη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Μακάμπι κινήθηκε άμεσα μόλις κορυφαίοι παίκτες της Βιλερμπάν τέθηκαν υπό αποχώρηση, προσφέροντας στον Τάις το ρόλο του βασικού σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

“דניאל תייס על סף סיכום במכבי תל אביב” –> https://t.co/JyLKfVhpao pic.twitter.com/YGs7fHX6BG — Sport5 (@sport5il) August 1, 2026

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο 33χρονος σέντερ θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα για τρίτη διαφορετική ομάδα, μετά τις θητείες του σε Μπάμπεργκ και Μονακό, με την οποία αγωνίστηκε την τελευταία μιάμιση σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο διεθνής Γερμανός μέτρησε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους με εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας 69,2% εντός πεδιάς, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, εκ των οποίων τα 1,7 ήταν επιθετικά.

Η κορυφαία επιθετική του εμφάνιση ήρθε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν σημείωσε 17 πόντους.