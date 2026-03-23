Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν ξέρω τι έφταιξε, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά»

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να πετύχει ένα μεγάλο άλμα στον τελικό του μήκους και κατέλαβε την έκτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Τορούν της Πολωνίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης παρουσίασε σταθερές προσπάθειες, ωστόσο δεν βρήκε το άλμα που θα τον έφερνε σε θέση διάκρισης.

Το τεχνικό πρόβλημα και η εικόνα του αγώνα

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο 28χρονος αθλητής μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, επισημαίνοντας το πρόβλημα στο πάτημα, που δεν του επέτρεψε να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Παράλληλα, ανέφερε ότι αισθάνεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά χρειάζεται να εντοπίσει τι ακριβώς δεν λειτούργησε, ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Τεντόγλου

«Δεν ξέρω τι δεν πάει καλά, νόμιζα ότι θα βγει κάτι καλό μετά το πρώτο άλμα. Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω. Είχα και μια μικρή ενόχληση στο πόδι, στο σημείο που με πόνεσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια και ενόψει των αγώνων του καλοκαιριού. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά και η προπόνηση έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε».