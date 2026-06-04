Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος στο Diamond League της Ρώμης με άλμα στα 8,24 μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,24 μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στις μεγάλες επιδόσεις της τελευταίας περιόδου. Το καλύτερο άλμα του ήρθε στην πέμπτη προσπάθειά του και του έδωσε προσωρινά την πρώτη θέση.

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Ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ πήρε τελικά τη νίκη στο τελευταίο του άλμα, καθώς προσγειώθηκε στα 8,26 μ. και πέρασε τον Τεντόγλου για μόλις δύο εκατοστά.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν, ο οποίος σημείωσε άλμα στα 8,18 μ.