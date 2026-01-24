Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8,25μ. «μπήκε» στο 2026 – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – ΒΙΝΤΕΟ

Με τον καλύτερο τρόπο άνοιξε τη νέα χρονιά ο Μίλτος Τεντόγλου, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του ενόψει της χειμερινής σεζόν.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε άλμα στα 8,25 μέτρα σε ημερίδα που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (24/01) στην Παιανία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τον αγώνα του με δύο άκυρες προσπάθειες, ο 27χρονος άλτης του Γ.Σ. Κηφισιάς βρήκε γρήγορα ρυθμό, καταγράφοντας άλματα στα 8,12μ. και 8,15μ., πριν σημειώσει την κορυφαία επίδοση της ημέρας στην πέμπτη του προσπάθεια με 8,25μ.

Το συγκεκριμένο άλμα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκριση του Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον κορυφαίο Έλληνα άλτη θα είναι το μίτινγκ της Οστράβα στις 3 Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, στο πρώτο ουσιαστικό τεστ της σεζόν.

Δείτε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου: