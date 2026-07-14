Μίλτος Τεντόγλου: Πρώτος στο meeting της Βουδαπέστης με άλμα στα 8,31μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με άλμα στα 8,31 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε την καλύτερη επίδοσή του στην έκτη και τελευταία προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο Τεντόγλου δεν πλησίασε τα 8,61 μέτρα που είχε καταγράψει στο Diamond League του Μονακό, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία για φέτος στον κόσμο, ωστόσο επικράτησε χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά από τους αντιπάλους του.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με δύο άλματα στα 7,88 μέτρα. Μετά τις δύο πρώτες προσπάθειες, ο Έλληνας αθλητής συζήτησε με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές.

Στην τρίτη προσπάθεια, ο Τεντόγλου βελτιώθηκε στα 8,12 μέτρα και βρέθηκε προσωρινά σε τριπλή ισοβαθμία με τον Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν και τον Μπατζ από τη Γερμανία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8,18 μέτρα κατά την τέταρτη προσπάθεια, ενώ στην πέμπτη βελτίωσε την επίδοσή του κατά ένα εκατοστό, φτάνοντας στα 8,19 μέτρα. Ο Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον αγώνα με άλμα στα 8,31 μέτρα, το οποίο του εξασφάλισε τη νίκη. Παράλληλα, έμεινε μόλις τρία εκατοστά μακριά από το ρεκόρ του μίτινγκ, το οποίο βρίσκεται στα 8,34 μέτρα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν με επίδοση 8,12 μέτρων, ενώ τρίτος κατετάγη ο Μπατζ από τη Γερμανία με την ίδια επίδοση.

Ο Τεντόγλου συνεχίζει παράλληλα την προσπάθειά του για την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ στο μήκος. Το ρεκόρ κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με άλμα στα 8,66 μέτρα από το 2007.