Μαρία Σάκκαρη: «Αγχώθηκα πολύ με τον Ολυμπιακό, καλύτερα να παίζεις παρά να βλέπεις»

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε με νίκη την πορεία της στο Roland Garros, καθώς επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μετά τον αγώνα, η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τη συνέχεια στο τουρνουά, τις υψηλές θερμοκρασίες στο Παρίσι, τον Ολυμπιακό, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνει από την ομάδα της και τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε στις δηλώσεις της με τη νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου και αναφέρθηκε αρχικά στη συνέχεια της παρουσίας της στο Roland Garros. «Δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες για τη συνέχεια. Ένας αγώνας τη φορά. Θα απολαύσω τη νίκη και θα κοιτάξω μετά τη νέα μου αντίπαλο».

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε και για τη ζέστη που επικρατεί στο Παρίσι, τονίζοντας ότι οι συνθήκες δεν την επηρεάζουν αρνητικά. «Όσο πιο πολλή ζέστη τόσο καλύτερα για μένα. Έχουμε συνηθίσει τη ζέστη ως Έλληνες. Εμένα μου αρέσει η ζέστη και δεν με επηρεάζει».

Η Σάκκαρη αναφέρθηκε στη συνέχεια στον τελικό του Ολυμπιακού στη Euroleague και στο άγχος που ένιωσε παρακολουθώντας την αναμέτρηση. «Αγχώθηκα πολύ με τον Ολυμπιακό, καλύτερα να παίζεις παρά να βλέπεις. Είχα πίστη στην ομάδα, αλλά κατά βάθος ήμουνα σίγουρη».

Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε στο ψυχολογικό κομμάτι και στη στήριξη που δέχεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της. «Έχω δουλέψει τελευταία το ψυχολογικό κομμάτι. Μετά το τελευταίο παιχνίδι είχα άσχημα συναισθήματα. Έκατσα κάτω με τον Τομ (ο προπονητής της), τον Κωνσταντίνο τον σύντροφό μου, και τον φυσιοθεραπευτή μου και κάναμε μια μεγάλη κουβέντα. Με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είχα ξεχάσει κάποια πράγματα και μου τα θύμισαν».

Η Ελληνίδα τενίστρια αναφέρθηκε και στη διάρκεια της καριέρας της, επισημαίνοντας ότι θέλει να απολαμβάνει κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει. «Δεν θα παίζω για πάντα τένις. Μπορεί να είναι πολλά αλλά και λίγα τα χρόνια και κάθε τουρνουά θέλω να το απολαμβάνω».