Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από την Τατιάνα Μαρία στον πρώτο γύρο του Queen’s

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queen’s στο Λονδίνο, καθώς ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Η Ελληνίδα τενίστρια αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση κατηγορίας WTA 500, παρά τη σημαντική άνοδό της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια είχε ανέβει πρόσφατα στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης, από το Νο49, όμως δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της βελτίωση στο χορτάρι του βρετανικού τουρνουά. Η Σάκκαρη αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική αντίπαλο, η οποία επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή του αγώνα.

Η 38χρονη Γερμανίδα, Νο52 στην παγκόσμια κατάταξη και κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας τενίστριας και πήρε τη νίκη σε δύο σετ. Η Τατιάνα Μαρία επικράτησε με το ίδιο σκορ και στα δύο σετ, 6-3, 6-3, σε αναμέτρηση που διήρκεσε μία ώρα και 26 λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, η Τατιάνα Μαρία εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Queen’s, όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, η οποία βρίσκεται στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.