Μαρία Σάκκαρη: Δύσκολη κλήρωση στο Τσάρλεστον

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για τον επόμενο αγωνιστικό της σταθμό στην τρέχουσα σεζόν. Πρόκειται για το φημισμένο τουρνουά Charleston Open, ένα WTA event που θα διεξαχθεί σε χωμάτινη επιφάνεια.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στον δεύτερο γύρο του απαιτητικού τουρνουά WTA 500. Ωστόσο, η φετινή της πρεμιέρα στο τουρνουά δεν προμηνύεται εύκολη. Όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ισχυρή Ισπανίδα τενίστρια, Πάουλα Μπαντόσα, η οποία αναμένεται να επικρατήσει στον δικό της αγώνα με αντίπαλο από τα προκριματικά.

Η Μαρία Σάκκαρη, εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά, αναμένεται να αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο την Ρωσίδα Αννα Καλίνσκαγια. Εάν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προχωρήσει μέχρι τα προημιτελικά, τότε η πρόκληση μεγαλώνει, καθώς θα κληθεί να αναμετρηθεί με μία εκ των Ιβα Γιόβιτς, Μπιάνκα Αντρέσκου ή Αλίσια Παρκς.