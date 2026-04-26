Αθλητικά

Μαραθώνιος Λονδίνου: Ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάουε έκανε παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών σε χρόνο κάτω των 2 ωρών

Ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάουε έσπασε το φράγμα των δύο ωρών για πρώτη φορά στην ιστορία την Κυριακή, κερδίζοντας τον Μαραθώνιο του Λονδίνου.

Ο κάτοχος του τίτλου βρέθηκε σε μια σκληρή μάχη με τον Αιθίοπα Yomif Kejelcha στα τελευταία στάδια, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τον τερματισμό σε 1 ώρα 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Ο Kejelcha έπεσε επίσης κάτω από τις δύο ώρες, με χρόνο 1:59:41, με τον Jacob Kiplomo από την Ουγκάντα ​​​​να τερματίζει τρίτος (2:00:28).

Και οι τρεις τερμάτισαν κάτω από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών των 2:00:35 που είχε σημειωθεί στο Σικάγο το 2023 από τον αείμνηστο Κέλβιν Κίπτουμ.

Ο Κενυάτης Ελιούντ Κιπτσόγκε έτρεξε σε 1:59:40 τον Οκτώβριο του 2019, καθιστώντας τον πρώτο άνθρωπο στην καταγεγραμμένη ιστορία που ολοκλήρωσε μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες.

Αλλά ο χρόνος δεν επικυρώθηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ επειδή έτρεξε με εξειδικευμένα παπούτσια, δεν τηρήθηκαν οι τυπικοί κανόνες αγώνων για τον ρυθμό και τα υγρά, και δεν ήταν ανοιχτό αγώνισμα.

Πηγή enikos.gr

