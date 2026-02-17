Μαρούσι – Άρης 87-80: Η ομάδα των βορείων προαστίων πέταξε εκτός Κυπέλλου Ελλάδας τους Θεσσαλονικείς

Το Μαρούσι πέτυχε μεγάλη νίκη και απέκλεισε τον Άρη από τη συνέχεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, καθώς επικράτησε με 87-80 στον προημιτελικό και έκλεισε θέση στα ημιτελικά. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έπαιξε με αποφασιστικότητα, κράτησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την επόμενη φάση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Μαρούσι να επιβάλλει τον ρυθμό του από το πρώτο λεπτό. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πίεσε στην άμυνα και εκτέλεσε με αυτοπεποίθηση από την περιφέρεια, καθώς μέτρησε 5/9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Κινγκ, Κουζέλογλου και Γιαννόπουλος έδωσαν λύσεις στην επίθεση και οδήγησαν το Μαρούσι σε διψήφια διαφορά, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-13.

Στη δεύτερη περίοδο ο Άρης αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, καθώς οι Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο ηγήθηκαν της προσπάθειας επιστροφής. Οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν επιμέρους 2-14 και πλησίασαν σε απόσταση καλαθιού για το 24-22, βάζοντας ξανά φωτιά στο ματς. Ο Τουλιάτος με τρίποντο από την κορυφή και ο Πάπας διαμόρφωσαν το 40-32, όμως το Μαρούσι διατήρησε την ψυχραιμία του και εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία του από τα 6,75, καθώς έκλεισε το ημίχρονο με 8/16 τρίποντα. Το τρίποντο του Γιαννόπουλου και η εύστοχη βολή του Κουζέλογλου διαμόρφωσαν το 48-38 της ανάπαυλας και έδωσαν ξανά καθαρό προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Άρης επιχείρησε νέα αντεπίθεση και με επιμέρους 2-8 μείωσε σε 50-46. Οι Νούα και Χάρελ έφεραν την ομάδα τους σε απόσταση καλαθιού για το 56-54, όμως το Μαρούσι απάντησε άμεσα. Ο Γουίλιαμς κράτησε σταθερό το προβάδισμα και το σύνολο του Παπαθεοδώρου διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, που ολοκληρώθηκε στο 64-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άντζουσιτς με τρίποντο at the buzzer μείωσε σε 64-61 και ο Μήτρου-Λονγκ έφερε το παιχνίδι ξανά σε απόσταση καλαθιού για το 66-64, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Ντε Σόουζα απάντησε με διαδοχικά καλάθια και κράτησε το Μαρούσι μπροστά, ενώ ο Κουζέλογλου διαμόρφωσε το 72-67 πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Στα τελευταία λεπτά οι Νούα και Καλαϊτζάκης αντάλλαξαν τρίποντα, όμως το Μαρούσι διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 87-80, αφήνοντας ως μοναδική παραφωνία τα διαιτητικά λάθη κατά τη διάρκεια του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80.