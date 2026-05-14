Ματίας Λεσόρ: Δεν τιμά αυτή η εικόνα τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Δε «μάσησε τα λόγια» του ο Ματίας Λεσόρ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, κάνοντας σκληρή αυτοκριτική για την εικόνα της ομάδας του, ενώ ευχαρίστησε και ταυτόχρονα ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λεσόρ:

«Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο… Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΟΑΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγνώμη για την εικόνα και αυτό που δείξαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε και για αυτούς».