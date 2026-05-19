Μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις στη Σερβία για τον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό Λάρισας

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Λάρισας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο βαθμολογούμενο διεθνές πρωτάθλημα Ε3 10th ASTERIKS CUP, το οποίο διεξήχθη στη Νις της Σερβίας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και τη δυναμική του συλλόγου σε διεθνείς διοργανώσεις.

Την κορυφαία διάκριση για την ομάδα πέτυχε ο Γεώργιος Ζμπήτας, ο οποίος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ύστερα από εντυπωσιακές εμφανίσεις και σπουδαίες νίκες απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες του συλλόγου Δεσλής Κωνσταντίνος, Διακουμή Ελπίδα, Παπαδούλης Ιάσονας, Παπανικολάου Εμμανουήλ και Σούπα Ευαγγελία – Ευδοξία, οι οποίοι σημείωσαν αξιόλογη συμμετοχή στις κατηγορίες τους, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες, χάνοντας ωστόσο στις λεπτομέρειες την είσοδο στις υψηλότερες θέσεις.

Ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο αποτέλεσε η συμμετοχή του 10χρονου Παναγιώτη Παπαδούλη με την επίλεκτη ομάδα της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος, εκπροσωπώντας επάξια τόσο την ένωση όσο και τον ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας σε μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα με το βαθμολογούμενο πρωτάθλημα διεξήχθη και το διεθνές τουρνουά Asteriks Cup, όπου αγωνίστηκαν οι Διακουμή Ελπίδα, Δεσλής Κωνσταντίνος, Παπαδούλης Ιάσονας και Παπανικολάου Εμμανουήλ. Όλοι οι αθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, με τους τρεις τελευταίους να κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο στις κατηγορίες τους και να ανεβαίνουν στο βάθρο.

Την αποστολή του συλλόγου στη σερβική πόλη συνόδευσαν και καθοδήγησαν οι προπονητές Απόστολος Ιακωβάκης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, οι οποίοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την αγωνιστική παρουσία, το ήθος και τη μαχητικότητα των αθλητών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του λαρισινού συλλόγου συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις σπουδαίες επιτυχίες και την εξαιρετική αγωνιστική τους παρουσία στη διεθνή διοργάνωση. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους προπονητές του συλλόγου, Απόστολο Ιακωβάκη και Αθανάσιο Τριανταφύλλου, για την αφοσίωση, τη συστηματική δουλειά και την καθοδήγησή τους. Οι νέες αυτές διακρίσεις αποτελούν καρπό συλλογικής προσπάθειας και επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του συλλόγου.

Τέλος, ευχαριστεί τους χορηγούς για τη διαχρονική στήριξή τους προς τους αθλητές: την εταιρεία “ETEM” Συστήματα Αλουμινίου, το κατάστημα πυροτεχνημάτων “Ekrixis” Κυριάκος Γαλάτος, την Πρότυπη Ιδιωτική Κλινική “Υγεία” και το κατάστημα Άνθη – Φυτά “Ζμπήτας Αθανάσιος” (Ιασώ Θεσσαλίας).