Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ – Το αστρονομικό deal των 17 εκατ. ευρώ ετησίως

Μία συμφωνία που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε εκτός πραγματικότητας φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά.

Η Τραμπζονσπόρ έκανε την κίνηση-ματ και κατάφερε να πείσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να γίνει κάτοικος Τραπεζούντας, με τον Αιγύπτιο σταρ να ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπογράψει διετές συμβόλαιο με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την άφιξη του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία, καθώς, όπως ανακοίνωσε η Τραμπζονσπόρ, ο Αιγύπτιος επιθετικός αναμένεται εντός της ημέρας στη γειτονική χώρα, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεγάλης μεταγραφικής βόμβας.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν σταθμό στην καριέρα του, καθώς η Τουρκία θα αποτελέσει την πέμπτη διαφορετική χώρα στην οποία θα αγωνιστεί, μετά την Αίγυπτο, την Ελβετία, την Αγγλία και την Ιταλία.

Παράλληλα, η Τραμπζονσπόρ έδωσε το πρώτο «σήμα» για την άφιξή του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με πρωταγωνιστές μια πυραμίδα και το γήπεδό της, σε μια αναφορά στην αιγυπτιακή καταγωγή του νέου μεγάλου αποκτήματός της.

𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 👑 pic.twitter.com/3csin4wD5I — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Ο Σαλάχ είχε βρεθεί πολύ κοντά και στην Μπεσίκτας, όμως, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» στις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και στα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας του.