Με προβλήματα στη Βουδαπέστη η Εθνική Ελλάδας – Εκτός Μαυροπάνος και Κοντούρης, αμφίβολος ο Ρότα

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση και γνώρισε την ήττα (0-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την μουντιαλική Παραγουάη, στον πρώτο από τους δύο φιλικούς αγώνες του Μαρτίου.

Επόμενη υποχρέωση είναι το παιχνίδι στην Ουγγαρία με τους Μαγυάρους την προσεχή Τρίτη (31/3, 20:00), επίσης μια δυνατή δοκιμή απέναντι σε ένα δυνατό συγκρότημα.

Εκτός Μαυροπάνος και Κοντούρης

Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει με προβλήματα στην Βουδαπέστη, αφού ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι απέναντι στους Παραγουανούς.

Επίσης, απών θα είναι και ο Σωτήρης Κοντούρης, καθώς αύριο (29/3) θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για την κομβική συνάντηση με τη Γερμανία, που δίνει πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αμφίβολος ο Ρότα

Λαβωμένος από τον αγώνα με τους Λάτιν βγήκε και ο Λάζαρος Ρότα, από πάτημα που δέχτηκε. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί σήμερα εκ νέου, ωστόσο αρχικά δεν φαίνεται για κάτι ανησυχητικό.