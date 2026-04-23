Με πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν η Μπάγερν έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας – Δείτε τα highlights

Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στη «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ.

Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στη φετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22′, ενώ το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Λουίς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης: