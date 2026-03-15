Με… σφραγίδα Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός πέρασε με 3-0 από την Κρήτη

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γιόρτασε με δύο γκολ την ανανέωση του συμβολαίου του και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στο Παγκρήτιο του ΟΦΗ. Με το αποτέλεσμα αυτό οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν έστω και προσωρινά στην κορυφή της Super League, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος «βρήκε δίχτυα» στο 30΄ και στο 70′ και ο Μουζακίτης σκόραρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν, σε γύρισμα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Λαμπρόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει με το γόνατο, ο Χριστογεώργος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα και αυτή κατέληξε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 18′, ενώ η φιλόδοξη προσπάθεια του Ποντένσε στο 26΄ δεν βρήκε στόχο.

Τελικά, η υπεροχή των πρωταθλητών καρποφόρησε στο 30′, με τη σέντρα του Ορτέγκα να βρίσκει τον Ελ Κααμπί, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το 16ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς τελική προσπάθεια και η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, με τον Χριστογεώργο να κρατάει «ζωντανή» την ομάδα του, σταματώντας το σουτ του Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός όμως έμελλε να «τελειώσει» το παιχνίδι στο 70΄, όταν επωφελήθηκε από διαδοχικές κόντρες, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και «έγραψε» το 0-2. Στο 79΄ ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ, σε μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσίδο, αλλά εξετάζοντας το βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του, αφού ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βρει πρώτα τη μπάλα. Το VAR ακύρωσε επίσης ένα γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 84΄, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά στις καθυστερήσεις ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Σενγκέλια και ο Μουζακίτης στο 92΄, με το παρθενικό φετινό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

