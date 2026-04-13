Μιλγουόκι Μπακς: Και επίσημα «τέλος» ο Ντοκ Ρίβερς

Σε αναζήση προπονητή βρίσκονται από σήμερα οι Μιλγουόκι Μπακς. Ο Ντοκ Ρίβερς παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του ESPN από χθες. Έτσι, τα «Ελάφια» μπαίνουν σε μια νέα «εποχή», ύστερα από την ολοκλήρωση της απογοητευτικής σεζόν 2025-26 στο ΝΒΑ, κατά την οποία με ρεκόρ 32 νίκες-50 ήττες δεν μπόρεσαν καν να διεκδικήσουν θέση στο Play-In Tournament. Ήταν το χειρότερο ρεκόρ τους από το 2013-14 και η πρώτη φορά που έχασαν τα πλέι οφ από το 2015-16…

«Απόλαυσα τον χρόνο μου στο Μιλγουόκι. Η επιστροφή μου εκεί όπου ξεκίνησα, σε μια πόλη που πάντα με αγκάλιαζε, ήταν ένα προνόμιο», δήλωσε ο 64χρονος Ρίβερς, ο οποίος έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Μιλγουόκι, με το κολλέγιο του Μαρκέτ, από το 1980 έως το 1983. «Είμαι απογοητευμένος που τα πράγματα δεν πήγαν όπως όλοι ελπίζαμε, αλλά είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτήν την εμπειρία, τις σχέσεις που χτίσαμε και την ακλόνητη υποστήριξη από τους οπαδούς μας. Το Μιλγουόκι θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και αυτό το κεφάλαιο θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Doc Rivers has stepped down as head coach of the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/yjesvLVPOW — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 13, 2026

Ο σύλλογος των Μπακς από την πλευρά του στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση, αναφέρει: «Ήταν τιμή μας που είχαμε τον Ντοκ ως προπονητή και ως ηγέτη στον οργανισμό και την κοινότητά μας. Εκτός από την επίδρασή του στο γήπεδο, είμαστε ευγνώμονες για την κλάση και τον επαγγελματισμό του Ντοκ κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μιλγουόκι»

Ο Ρίβερς ανέλαβε τα «ηνία» των Μπακς στα τέλη Ιανουαρίου του 2024, αντικαθιστώντας τον Εϊντριαν Γκρίφιν, ο οποίος είχε ρεκόρ 30-13 πριν απολυθεί. Ο Ρίβερς οδήγησε τα «ελάφια» σε 17-19 έως το τέλος της σεζόν 2023-24, ενώ το Μιλγουόκι είχε απολογισμό 48-34 στην πρώτη «φουλ» σεζόν του έμπειρου προπονητή, την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών των κορυφαίων παικτών του σε κάθε σεζόν, με τους Ντέιμιαν Λίλαρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνουν αγώνες στα πλέι οφ του 2024 και του 2025, ενώ ο “Giannis” ήταν υγιής για μόλις 36 παιχνίδια την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Τα «ελάφια» κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2021 υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος είδε την «πόρτα της εξόδου» το 2023.