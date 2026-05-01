Μιλγουόκι Μπακς: Νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς – «Επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά»

Ο Τέιλορ Τζένκινς είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ένα γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά.

Καλώς ήρθες πίσω στο Μιλγουόκι, Τέιλορ Τζένκινς!», ανέφερε η ομάδα σε σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο 41χρονος προπονητής είχε εργαστεί στους Μιλγουόκι Μπακς ως βοηθός προπονητή του Μάικ Μπουντενχόλζερ τη σεζόν 2018-19.