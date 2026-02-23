Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς 94-122: Οι Καναδοί σταμάτησαν το σερί των «ελαφιών» στο NBA

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα με 122-94 από τους Τορόντο Ράπτορς στο Fiserv Forum, παρά το θετικό σερί που είχαν “χτίσει” το τελευταίο διάστημα στο NBA. Η ομάδα του Μιλγουόκι προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες και πέντε επιτυχίες στα έξι τελευταία παιχνίδια της, ωστόσο η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό του. Η ομάδα περιμένει άμεσα την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, την ώρα που παραμένει σε τροχιά πλέι οφ, παρά τη διακοπή της ανοδικής της πορείας.

Οι Τορόντο Ράπτορς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πήραν το «διπλό» με χαρακτηριστική άνεση. Οι Κουίκλι και Ίνγκραμ οδήγησαν επιθετικά τους φιλοξενούμενους, καθώς ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 33 και 22 πόντους αντίστοιχα.

Από πλευράς Μιλγουόκι, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Οι Μπακς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι τους απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.