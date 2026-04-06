Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης στον Ρουμάνο τεχνικό

Δύσκολες ώρες περνά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη την Παρασκευή (4/4). Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Η κατάσταση του 80χρονου προπονητή επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα οι γιατροί να τον έχουν διασωληνώσει. Στο πλευρό του βρίσκεται ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μετέβη άμεσα στη Ρουμανία μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

«Η κατάσταση του Μίρτσεα Λουτσέσκου θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη. Θα εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η τελευταία ανακοίνωση (6/4) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, όπου ο έμπειρος τεχνικός νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της. Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.