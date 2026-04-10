Μιρτσέα Λουτσέσκου: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του 80χρονου Ρουμάνου προπονητή – Δείτε εικόνες

Με στρατιωτικές τιμές πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα κοιμητήρια Μπέλου στο Βουκουρέστι η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Με στρατιωτικό άγημα, τη σημαία της Ρουμανίας να καλύπτει το φέρετρό του και την μπάντα του στρατού να παιανίζει πένθιμα εμβατήρια και τον Εθνικό Ύμνο της χώρας, τελέστηκε η κηδεία του προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του και ο γιος του, Ράζβαν Λουτσέσκου. Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι κι απλός κόσμος αποχαιρέτησαν τον 80χρονο τεχνικό στην Εξόδιο Ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου κι εν συνεχεία τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, στα κοιμητήρια Μπέλου στο Βουκουρέστι.

Ο Ρουμάνος προπονητής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Στις 3 Απριλίου υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ περίμενε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη μέχρι που τελικά κατέληξε.

Πηγή φωτό: Mediafax