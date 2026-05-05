Μονακό – Ολυμπιακός: Για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας με «σκούπα» οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έκανε το 2-0 επί της Μονακό στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός έκανε τα… μαγικά του και τρέλανε τους φιλάθλους του κάνοντας το 2-0 μέσα στην έδρα της Βαλένθια, και στο Game 3, οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν και μπορούν να κάνουν το 3-0, να «σκουπίσουν» αμφότερες τη σειρά και να προκριθούν και οι δύο μαζί για τρίτη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ της Euroleague. Πού; Μα στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου!

Στη “Salle Gaston Medecin” του Μόντε Κάρλο, ο Ολυμπιακός, παίρνει θέση στο τζάμπολ απέναντι στη Μονακό, στις 20:45 την Τρίτη (5/5) με στόχο… να τελειώσει τη δουλειά, όπως δήλωσε και ο τεχνικός του, Γιώργος Μπαρτζώκας, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε περίπτωση που ο Μάικ Τζέιμς και η παρέα του μειώσουν τη σειρά σε 2-1, τότε το Game 4 έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (7/5, 20:30), στην έδρα της Μονακό.

H ομάδα του Πειραιά διεκδικεί την πρόκριση στο 15ο φάιναλ φορ της ιστορίας της, 5ο διαδοχικό (καμία ελληνική ομάδα δεν το έχει πετύχει), αλλά και για 11η φορά τα τελευταία 18 χρόνια, επί αδελφών Αγγελόπουλων (από το 2009 στο Βερολίνο) για να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2013 στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 και 94-64 τους Μονεγάσκους στο 1ο και το 2ο παιχνίδι των πλέι οφ αντίστοιχα. Στο 3ο ματς, όπως συνέβη και στο 2ο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ (ενοχλήσεις στη μέση). Αυτή είναι η μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες.

Στον αντίποδα, η Μονακό που ούτως ή άλλως είχε δέκα παίκτες, ο Μανού Μαρκοϊσβίλι υπολογίζει μόνο σε οκτώ παίκτες, δηλαδή στους Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ. Εκτός είναι οι Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Νίκολα Μίροτιτς. Τον 3ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ, Μονακό-Ολυμπιακός, την Τρίτη (5/5) θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία).

Για το sweep και ο Παναθηναϊκός

Στην έδρα του και έδρα διεξαγωγής του φετινού φάιναλ φορ, το T-Center, ο Παναθηναϊκός, μπροστά στο φίλαθλο κοινό του αυτή τη φορά, έχει τη δυνατότητα την Τετάρτη (6/5, 21:15) να «γράψει» το 3-0, να κάνει το “sweep” απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη 2η στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου, Βαλένθια. Aν προκριθεί στο φάιναλ φορ ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει, από τα Play In. Αν χρειαστεί 4ο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στο T-Center την Παρασκευή (8/5, 21:15). Οι «πράσινοι» θέλουν να προκριθούν στο 13ο φάιναλ φορ της Ιστορίας τους και 3ο διαδοχικό, για να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2024 στο Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα ματς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση. Έριξε στο… καναβάτσο τους άπειρους σε πλέι οφ Ισπανούς και τώρα έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό πριν από το Game 3 είναι αυτή του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο.

Για πρώτη φορά από την εισαγωγή των best-of-five πλέι οφ τη σεζόν 2008-09, τέσσερις ομάδες στα ισάριθμα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης προηγούνται με 2-0, δηλαδή ο 1ος της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός, η 3η Ρεάλ Μαδρίτης, η 4η Φενερμπαχτσέ και ο 7ος Παναθηναϊκός. Και οι τέσσερις χρειάζονται μόνο μία νίκη ακόμη για να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για το φάιναλ φορ της Αθήνας!

Την Τρίτη (5/5, 19:00), η πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης θα επιδιώξει να κάνει το 3-0 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, στην “Arena Botevgrad” στη Βουλγαρία και να επιστρέψει σε φάιναλ φορ Euroleague μετά από απουσία ενός χρόνου. Το 4ο παιχνίδι Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης, εάν χρειαστεί, έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαϊου στις 21:00, στο ίδιο γήπεδο. Πέρυσι (2024-25), ο Ολυμπιακός είχε «πετάξει» εκτός του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι τη «βασίλισσα», με 3-1 στα πλέι οφ. Αν προκριθεί στο φάιναλ φορ της Αθήνας, αυτό θα είναι το 15ο στην Ιστορία της και θα έχει στόχο το 12ο ευρωπαϊκό, πρώτο από το 2023 στο Κάουνας, όταν νίκησε στον τελικό τον Ολυμπιακό.

Στο άλλο ζευγάρι, η 4η Φενερμπαχτσέ και Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την Τετάρτη (6/5, 20:00). Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του θα επιδιώξουν να δώσουν τέλος στη σειρά, αλλά εάν αυτό δεν συμβεί, τότε το 4ο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (8/5, 20:00) στη “Zalgirio Arena”. Η Φενέρ διεκδικεί την παρουσία της στο 8ο φάιναλ φορ της Ιστορίας της και 3ο διαδοχικό, με στόχο το 2o ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το περσινό (2025) στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα στα Games 3 και Games 4 (εάν χρειαστούν) στα πλέι οφ της Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

ΠΛΕΙ ΟΦ

3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)

Τρίτη, 5 Μαΐου

Μονακό (Μονακό)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:45 (0-2)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 19:00 (0-2)

Τετάρτη, 6 Μαΐου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15 (2-0)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00 (0-2)

4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026) – ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Πέμπτη, 7 Μαΐου

Μονακό (Μονακό)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:00

Παρασκευή, 8 Μαΐου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00

Στους πρώτους δύο αγώνες για τα πλέι οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70 (1-0)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68 (0-1)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78 (1-0)

Τετάρτη, 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 86-82 (1-0)

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 94-64 (2-0)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 105-107 παρ., 95-95κ.α. (0-2)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 96-74 (2-0)

Παρασκευή, 1 Μαΐου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 102-75 (2-0)

** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)