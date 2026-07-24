Μοντέρο: Ο Ολυμπιακός μού έδινε τα λιγότερα χρήματα – Ο Μπαρτζώκας έπαιξε καθοριστικό ρόλο

Μιλώντας στο ισπανικό μέσο «MAREGA DEPORTES», ο Ζαν Μοντέρο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού.

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Ο Δομινικανός αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες του με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του Εβάν Φουρνιέ στην ομάδα.

Ο 23χρονος πόϊντ γκαρντ, δήλωσε μεταξύ άλλων:

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Για τον στόχο του με τον Ολυμπιακό

«Να κατακτήσουμε τίτλους. Όταν παίζεις σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, αυτός είναι ο στόχος. Να διεκδικείς κάθε διοργάνωση. Να παλεύεις για την EuroLeague, για το πρωτάθλημα και για το Κύπελλο».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό

«Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδινε τα λιγότερα χρήματα, αλλά όσον αφορά στην καριέρα μου, η μεταγραφή είχε το σημαντικότερο νόημα. Τα δεδομένα που υπολόγισα, ήταν ο προπονητής, ο σύλλογος και πόσο φροντίζουν τους παίκτες τους».

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Για τον Εβάν Φουρνιέ

«Είναι κάτι πολύ όμορφο. Όταν έχεις την ευκαιρία να συνυπάρξεις με παίκτες αυτού του επιπέδου, μόνο να μάθεις μπορείς. Ο Φουρνιέ έχει τεράστια εμπειρία, τόσο από το NBA, όσο και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα προσπαθήσω να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορώ από εκείνον και από όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίζω χωρίς την μπάλα. Μου αρέσει να δημιουργώ, αλλά μπορώ επίσης να κινηθώ χωρίς αυτήν, να βγω από σκριν, να εκτελέσω. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί σωστά η ομάδα».

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

«Ξέρω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει μαζί του και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή τί ζητάει από τους παίκτες του. Αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι ξεκάθαρος, ειλικρινής και θέλει όλοι να δουλεύουν καθημερινά. Φυσικά και έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Όταν ένας προπονητής δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για εσένα και σου εξηγεί ακριβώς πώς σε βλέπει μέσα στην ομάδα, νιώθεις εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμένα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ