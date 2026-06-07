Μουντιάλ: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν θα πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από τις ΗΠΑ αυθημερόν

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ειδοποιηθεί ότι θα πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από το αμερικανικό έδαφος την ίδια ημέρα των αγώνων που θα διεξάγονται στις ΗΠΑ, ανέφερε ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό.

Λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, η ομάδα του Ιράν έχει πλέον έδρα την Τιχουάνα του Μεξικό, αντί για την προβλεπόμενη τοποθεσία της στο Τουσόν της Αριζόνα.

«Μπορούμε να εισέλθουμε το πρωί και πρέπει να αναχωρήσουμε την ίδια ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Ιράν, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ, εξηγώντας τους σχετικούς με τη παροχή βίζας περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι η ιρανική ομάδα θα δώσει τρεις αγώνες στα πλαίσια του ομίλου της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ.

Πηγή: Aljazeera